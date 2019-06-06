Son Dakika Haberleri: Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
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Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi

44 dakika önce

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Görele ilçesinde park ettiği aracın kaydığını görünce durdurmaya çalışan bir kişi araç ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi, System.String[]
GİRESUN (İHA) – Giresun'un Görele ilçesinde park ettiği aracın kaydığını görünce durdurmaya çalışan bir kişi araç ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık köyünde Aydın Ekiz isimli vatandaş, park ettiği kamyonet aracının rampa aşağı kaydığını gördü. Koşarak aracına dayanarak durdurmaya çalıştı. Ancak durdurmakta başarılı olamadığı araç ile cami şadırvanı arasına sıkışan Aydın Ekiz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:57 Kaynak: İHA
Aydın, Görele, Giresun, 3. Sayfa
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