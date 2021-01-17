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Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı

17.01.2021 09:27
Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı

KARS'ta, etkili olan yoğun kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, hayatı olumsuz etkiledi.

KARS'ta, etkili olan yoğun kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yalçınlar köyünde yol dışına çıkan muhtara ait hafif ticari araç, traktörle uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kars'ta kent genelinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yalçınlar köyünde yoldan çıkan Muhtar Tekin Çiftçi'ye ait hafif ticari aracı kurtarmak için köylüler, seferber oldu. Traktörle güçlükle çekilen araç, uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı. Mevsim boyunca tali yollarda bu tür olumsuzluklarla zaman zaman karşılaşabildiklerini belirten vatandaşlardan biri, "Kar yağınca bunlar da kaçınılmaz oluyor. Alıştık artık. Allah kaza bela vermesin" dedi.Kent merkezine giderken tali yolda aracının kaydığını söyleyen Muhtar Tekin Çiftçi, "İnsan gücü yetersiz kalınca traktörü getirip çıkardık. Bu gibi havalarda çok dikkatli olma gerek. Çok şükür ki bir şey olmadı" diye konuştu.

FOTOĞAFLI


Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı
Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı
Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı
Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı
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Çiftçi, Muhtar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı - Son Dakika
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