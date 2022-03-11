KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

11.03.2022 10:02

KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTICengiz ÇOBAN / - ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi.

KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Cengiz ÇOBAN/ - ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu olan İETT otobüsü karlı yolda kayarak sokak girişindeki elektrik panosuna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar korku ve panik dolu anları yaşanmasına neden oldu. Otobüsten inen yolcuların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

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Cengiz Çoban, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYAN İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI; PATLAMALAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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