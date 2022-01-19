KAYAN TIR, TOMA İLE MÜDAHALEYLE KURTARILDI - Son Dakika

DÜZCE'de D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle hareket ettirildi.

Kentte kar yağışı etkili olurken, D-100 kara yolu Düzce geçişinde araçların kayması sonucu zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yolda kalan araçlar için Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler, trafik ve jandarma ekipleri seferber oldu. D-100 yolu Doğanlı mevkisinde kayan TIR'ı kurtarmak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA devreye girdi. TOMA TIR'ın dorsesine destek verdi, sürücü de aracını hareket ettirdi.