Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açımı sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin, kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde kanal açımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak yığınının altında, Turgay Gültepe'nin (44) kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediyeye ait iş makineleri, toprak altında kalan Gültepe'nin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor