Son Dakika Haberleri: Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

58 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açımı sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin, kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açımı sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin, kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde kanal açımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak yığınının altında, Turgay Gültepe'nin (44) kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediyeye ait iş makineleri, toprak altında kalan Gültepe'nin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor

Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Çayırova, Gültepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı
Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]