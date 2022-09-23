Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü - Son Dakika
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Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü

23.09.2022 09:08
Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü

ŞANLIURFA'da, koyun otlatırken üzerine çıktığı kayanın yerinden oynamasıyla düşerek altında kalan Mehmet Sinan Yaygın (12), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, koyun otlatırken üzerine çıktığı kayanın yerinden oynamasıyla düşerek altında kalan Mehmet Sinan Yaygın (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Siverek ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Bozkoyu Mahallesi'nde meydana geldi. Merada koyun otlatan Mehmet Sinan Yaygın, kayaların üzerine çıktı. Yaygın, kaya yerinden oynayınca dengesini kaybederek, düştü. Yerden kalkamayan Yaygın'ın üzerine ise kaya devrildi. Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Yaygın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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Kaynak: DHA

Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü - Son Dakika
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