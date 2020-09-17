Kayanın içinden çıkan kızılçam ağacı görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Kayanın içinden çıkan kızılçam ağacı görenleri şaşkına çeviriyor

Kayanın içinden çıkan ağaçlar korumaya alındı

Kozan Kalesi eteklerinde kayaların içinde yaşam bulan iki kızılçam ağacı görenleri şaşırtıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kayanın içinden çıkan kızılçam ağacı görenleri şaşkına çeviriyor. Kökleri kayanın altında kalan ve kayanın içinden çıkarak yaşama tutunan ağaç korumaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde 2 bin dönüm kızılçam ormanının yakıldığı Kozan Kalesi eteklerinde bulunan biri 7 yaşında diğeri 12 yaşında olan 2 kızılçam ağacı kayaların içinden çıkarak yaşama tutunma dersi veriyor.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kızılçam ağaçlarını koruma altına aldıklarını ve bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Kozan'da büyük bir yangın oldu bir sürü canlar yanmıştı. Bir yanda yangın bir yanda ağaçlar taştan fışkırıyor. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan bu ağaçları gözü gibi koruyor sahipleniyor. Biz de park bahçeler ekibi olarak bakımını yapıyoruz. Ağacımız 6-7 yaşında var suyu ve beslenmesini az aldığı için biraz zayıf ama yaşı var. Yeşilimizi ağacımızı korumamız sahiplenmemiz lazım. Her biri bir can ve oksijen kaynağımız. Ağaç kaya içinden fışkırıyor. Eğer biz tohum ekip yetiştirmek istesek imkansızdı. Doğanın, Allah'ın bir lütfu bu. Bu ağaç susuz yetişmez kaya içinden yetişmesi az bir suyla meydan okuması. Bir diğer ağacımız da kale eteklerinden Kozan'ımızı süslüyor. 12 yaşında tahminen. Belediye olarak çok hassas davranıyoruz" diye konuştu.