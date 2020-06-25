Kayaönü mahallesinde temizlik ve hijyen seferberliği - Son Dakika

Kayaönü mahallesinde temizlik ve hijyen seferberliği

Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışma yürüten Hızır Ekibi, Kayaönü Mahallesinin her noktasını temizledi ve genel dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışma yürüten Hızır Ekibi, Kayaönü Mahallesinin her noktasını temizledi ve genel dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ve hijyen çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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İlçe genelindeki mahallelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak yapan Şehitkamil Belediyesi tarafından oluşturulmuş Hızır Ekipleri, son olarak Kayaönü Mahallesinde faaliyet gösterdi. Hızır Ekipleri, ilk olarak mahalledeki geniş cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı. Daha sonra tüm sokak ve caddeler, süpürge araçları ile temizlendi. Araçların giremediği dar sokaklar da süpürülerek temizlendi ve dezenfekte edildi. Mahalle içerisinde yer alan tüm iş yerlerinin çevresinin yanı sıra tüm evlerin kapı önleri de ilaçlandı. Ayrıca mahalle sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerleri, önce yıkandı ardında da ilaçlanarak sterilize hale getirildi.


Belediyemize çok teşekkür ediyorum


Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, "Korona virüs nedeniyle Şehitkamil Belediyemiz, belirli aralıklarla mahallemizde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de tüm sokaklarımızda çalışma yaptılar. Sokaklarımız, öncelikle yıkama araçlarıyla yıkandı. Ardından temizlik ekiplerimiz, sokaklarımızı baştan aşağı temizlediler. Bunun hemen ardından, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Son olarak da çöp konteynerlerimiz dezenfekte edildi. Kayaönü Mahalle Muhtarlığı olarak, bizler de mahalle sakinlerimize, pandemi dönemi içerisinde her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Halkımızın bu dönem içerisinde daha duyarlı olmasını istiyoruz. Maskesiz sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Ben, mahallemize ve ilçemize vermiş olduğu emeklerinden dolayı Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:45 Kaynak: İHA

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