Kayapa Islah Osb Ve Ksiad Yönetimlerinden YEPSAN'a Ziyaret

YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Kayapa Islah OSB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Üretim bölümüne geçen heyet, YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş tarafından bilgilendirildi. Son teknoloji makineleri, üreticinin verimliliği ile güvenliğini arttıran robotları ve üretilen malzemeleri yakından inceleme fırsatı bulan heyet, ziyaretten mutlu ayrıldı.

Yerli ve milli üretim vurgusu

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan, KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, "Sanayi bölgemizdeki en önemli fabrikalardan biri olan YEPSAN'ı arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Mehmet Bey fabrikayı bize detaylıca gezdirdi ve iş işleyişlerinden, kullandıkları teknolojiye kadar çok geniş bilgiler verdi. Ülkemiz adına da çok önemli işler yapan bu fabrikamızla ben şahsen gurur duydum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kayapa Islah OSB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran ise, "Özellikle savunma ve otomotivle ilgili önemli üretimler yapan bir fabrikamızı ziyaret ettik. Bursa'da ve Kayapa'da böyle güzide bir firma olması bizi ayrıca gururlandı ve mutlu etti. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretimin çok güzel bir örneğini burada inceleme imkânına sahip olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ileriye dönük daha iyi çalışmalar olacak ve YEPSAN birçok firmaya ve bölgemize örnek teşkil edecektir" diye konuştu.