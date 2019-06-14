Son Dakika Haberleri: Kayapa OSB, çevreye duyarlı teknolojik firmalarla büyüyecek
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Kayapa OSB, çevreye duyarlı teknolojik firmalarla büyüyecek

7 saat önce

Islah sürecini tamamlayarak OSB hüviyetini kazanan Kayapa, bundan sonraki süreçte teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapan firmaları bölgeye çekmek istiyor.

Kayapa OSB, çevreye duyarlı teknolojik firmalarla büyüyecek, System.String[]
Islah sürecini tamamlayarak OSB hüviyetini kazanan Kayapa, bundan sonraki süreçte teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapan firmaları bölgeye çekmek istiyor... Esra Özarfat'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03 
OSB, Kayapa, Ekonomi
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