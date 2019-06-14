Kayapa OSB, çevreye duyarlı teknolojik firmalarla büyüyecek
7 saat önce
Islah sürecini tamamlayarak OSB hüviyetini kazanan Kayapa, bundan sonraki süreçte teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapan firmaları bölgeye çekmek istiyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:03
Islah sürecini tamamlayarak OSB
hüviyetini kazanan Kayapa
, bundan sonraki süreçte teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapan firmaları bölgeye çekmek istiyor... Esra Özarfat'ın haberi...
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular
BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Pegasus Havayolları personel arıyor! İşte başvuru şartları
Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor