Kayapa OSB’nin önceliği altyapı
1 saat önce
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kayapa OSB) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi.
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi
'nde (Kayapa OSB
) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi. Podyum Davet'te düzenlenen toplantıda, üyeler, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:57
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