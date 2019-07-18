Son Dakika Haberleri: Kayapa OSB’nin önceliği altyapı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kayapa OSB’nin önceliği altyapı

1 saat önce

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kayapa OSB) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi.

Kayapa OSB’nin önceliği altyapı, System.String[]
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kayapa OSB) ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk üye toplantısı gerçekleştirildi. Podyum Davet'te düzenlenen toplantıda, üyeler, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayapa OSB’nin önceliği altyapı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]