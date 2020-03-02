Kayapa'ya hizmet sözü - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kayapa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgede yapılması gereken çalışmaları ele aldı. Başkan Erdem, bölgede ihtiyaç duyulan düğün salonu projesinin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve bürokratlarıyla birlikte Kayapa Mahallesi'ni ziyaret etti. Muhtar Ali İhsan Dengiz ve mahalle halkıyla bir araya gelen Turgay Erdem, taleplere kulak verdi. Yapılan hizmetlerden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür eden Muhtar Dengiz, bölgede çok maksatlı kullanacakları düğün salonu ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ve Kayapa Hamamı'nın yeniden işlev kazanması için talepte bulunan Dengiz'in yanı sıra, Kayapa Kadınları Yardımlaşma Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Hüsniye Akci de ekmek fırını istedi.



Bölgesel sorunları yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, çözümü noktasında gereken gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Düğün salonu talebini yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Turgay Erdem, "Bölgenin ihtiyacı olan ve çok amaçlı kullanılacak projeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz. 300 metrekareyi aşan inşaat alanı bulunan düğün salonu projesinin ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız. Yaz aylarında tamamlayıp yıl sonuna kalmadan açılışı yapacağız. Halktan gelen talepleri de biliyoruz. Kayapa Hamamı'nın yeniden işler hale gelmesi için de talep var. Gerekli çalışmayı yapıp ona göre hareket edeceğiz" dedi.



Başkan Turgay Erdem ve ekibi daha sonra Kayapa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmaları mercek altına aldı. - BURSA