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Kayapalı sanayicilerden Kızılay’a destek

1 saat önce

Kayapalı Sanayiciler ve İşadamları Derneği (KSİAD), kan bağışlarında yaşanan azalmalara dikkat çekmek amacıyla kan bağışı etkinliğinde buluştu.

Kayapalı sanayicilerden Kızılay’a destek, System.String[]

Kayapalı Sanayiciler ve İşadamları Derneği (KSİAD), kan bağışlarında yaşanan azalmalara dikkat çekmek amacıyla kan bağışı etkinliğinde buluştu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:06 
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