Kayapalı sanayicilerden Kızılay’a destek
1 saat önce
Kayapalı Sanayiciler ve İşadamları Derneği (KSİAD), kan bağışlarında yaşanan azalmalara dikkat çekmek amacıyla kan bağışı etkinliğinde buluştu.
Kayapalı Sanayiciler ve İşadamları Derneği (KSİAD), kan bağışlarında yaşanan azalmalara dikkat çekmek amacıyla kan bağışı etkinliğinde buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:06
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