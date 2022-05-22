"Kayapınar 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" sona erdi - Son Dakika
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"Kayapınar 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" sona erdi

22.05.2022 12:06
"Kayapınar 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" sona erdi

Kayapınar Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen, "1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" sona erdi.

Kayapınar Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen, "1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" sona erdi.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-17 Mayıs'ta düzenlenen ve ilçedeki 13 okuldan 350 öğrencinin katıldığı Tiyatro Şenliğinde öğrenciler ilk kez sahne deneyimi yaşadı.

Cigerhun Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde 10 gün süren ve 5 bin kişinin izlediği Tiyatro Şenliğinde 13 farklı oyun sergilendi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile öğrencilerin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Karaman, bu yıl ilkini düzenledikleri Tiyatro Şenliğini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Karaman, "Tiyatro Şenliğine hazırlanan okullarımıza kostüm ve sahne desteği belediyemizce sağlandı. Ödül gecesi ile gençlerimizin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenlik, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kayapınar 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği' sona erdi - Son Dakika


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