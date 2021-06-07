Kayapınar 82. Parkına Kavuşacak - Son Dakika

Kayapınar 82. Parkına KavuşacakKayapınar 82. Parkına kavuşacak Yeşil bir ilçe oluşturma hedefinde olan Kayapınar Belediyesi, İlçede yeni bir park daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Medya Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki park sayısı 82'ye çıkacak. Çevre ve Yeşil dostu Kayapınar Belediyesi, ilçedeki Yeşil alan sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce, Medya Mahallesinde kısa bir süre önce yapımına başlanan ve İlçenin 82. Parkı olacak yeni parkta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, yapımı devam eden parktaki çalışmaları yerinde inceledi. Park ve bahçe Müdürlüğü'nde görevli personellerden çalışmalar hakkında bilgi alan Koç, yanına gelen çocuklara kitap hediye etti.