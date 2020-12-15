Kayapınar Belediyesi binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracak

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Kayapınar Belediyesi, her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandırmak adına ilçedeki 2 bin 300 metrekare alan üzerine 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapacak. 1 milyon 800 bin lira proje maliyetiyle kurulacak merkezde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi sağlanacak.

Binlerce ton atık ekonomiye kazandırılacak

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çevre çalışmalarını ve bilincini önemseyerek geri dönüşüm çalışmalarına fazlasıyla önem verdiklerini söyledi. Kaymakam Koç, "Geri dönüşümde en önemli faaliyet bu noktada vatandaşımızı, geri dönüşümün çevreye, geleceğe ve ekonomimize katkısı noktasında bilinçlendirebilmek. Bunun içinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık yönetimi sistemini kurmak amacıyla ilçemize dev 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini kuracağız. Bu anlamda proje çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede merkezimin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu merkezle birlikte binlerce ton atığı ekonomiye kazandıracağız" dedi. - DİYARBAKIR