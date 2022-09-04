Kayapınar Belediyesinden yeni doğan bebekler için hediye

Kayapınar Belediyesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hastane çıkışı seti" hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pelda Can Bingöl Büyüktimur ve beraberindekiler, "Yeni doğanın ilk hediyesi Kayapınar Belediyesinden" sloganıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yeni doğan bebekler ve annelerini ziyaret etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın selamlarını ailelere ileten Büyüktimur, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaştı, annelere şal, yeni doğan bebeklere de çeşitli ürünlerden oluşan set hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Karaman, belediyelerin insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet veren, yatırım yapan kurumlar olduğunu belirtti.

Daha önce başlattıkları "Hoş geldin Kayapınar bebeği" adlı projenin ardından bu kez de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce

"Yeni doğanın ilk hediyesi Kayapınar Belediyesi'nden" adlı projeyi uyguladıklarını dile getiren Karaman, anne ve babaların mutluluklarına ortak olduklarını aktardı.

Karaman, "Ekiplerimiz doğum yapmış anneleri hastanede ziyaret ederek ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunup, annelere şal, bebeklerimize de 'Hastane çıkışı seti' hediye etti. Bir kez daha anne baba olan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.