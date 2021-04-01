Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı "Bilgi Evi"ne dönüştürdü - Son Dakika

Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı "Bilgi Evi"ne dönüştürdü
01.04.2021 16:51
Kayapınar Belediyesi, Medya Mahallesinde yıllardır atıl ve harabe haldeki bir yapıyı gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bilgi Evi'ne dönüştürdü.
Kayapınar Belediyesi, Medya Mahallesinde yıllardır atıl ve harabe haldeki bir yapıyı gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bilgi Evi'ne dönüştürdü.
Diyarbakır'ın yetiştirdiği fikir adamlarından Ali Emiri'nin adının verildiği Bilgi Evi'nin açılışı Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un katılımıyla yapıldı.
Öğrencilere LGS kursları verilecek Bilgi Evi'ne ilişkin açıklama yapan Koç, eğitim dostu belediye olarak ilçe genelindeki atıl ve harabe halde bulunan yapıları eğitime kazandırdıklarını söyledi.
Koç, "Bilgi Evi'nde, öğrencilerimize bilgiye kolay ulaşım imkanı sağladık. Eğitime desteklerimiz her zaman devam edecek." dedi.
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