Kayapınar Belediyesi ilçeye spor kompleksi kazandırıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da merkez Kayapınar Belediyesi ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağla Barış Mahallesi'nde 500 evler semtindeki atıl durumdaki spor kompleksinde başlatılan onarım ve tadilat çalışması devam ediyor.

Spor kompleksinde 2 basketbol, 2 futbol sahası, 2 tenis kortu ve soyunma odaları ile idare binası yer alıyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye olarak sporu önemsediklerini söyledi.

Sporun insan hayatında çok önemli bir unsur olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Düzenli ve disiplinli bir hayat yaşamamız için mutlaka spor şart. Gençlik önemli. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, geleceğe hazırlanması için mutlaka spor yapmaları gerekiyor. Kayapınar Belediyesi olarak gençlerimize önem veriyoruz. Eğitim, spor ve diğer alanlarda da ciddi desteklerimiz var. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından ilçemize böyle devasa bir kompleksi kazandıracağımız için çok heyecanlıyız."

En büyük isteklerinin özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması olduğunu vurgulayan Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir gelecek istiyorsak bu yatırımları yapmak zorundayız." diye konuştu.