Kayapınar Belediyesi, karla mücadele çalışması başlattı - Son Dakika

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe gibi iş makinaları ve personellerle şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaldırım ve parklarda da kar küreme çalışması yapılıyor.