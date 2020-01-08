Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı - Son Dakika

Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı

6 saat önce

Kayapınar Belediyesi kitap kafe açtı.

Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı, System.String[]

Kayapınar Belediyesi kitap kafe açtı.

Belediye, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, spor alanı, müzikli su oyunları ve buz pistinin yer aldığı Park 75'te oluşturduğu kitap kafeyi hizmete açtı.

Her yaştaki çocuk ve yetişkinin faydalanabileceği, internet erişimi olan, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, ücretsiz ikramların sunulacağı kafede 3 bin 500 kitap yer alıyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kitap okumak okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Koç, "İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da kitap kafelerdir." dedi.

Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti
İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri
23:26 Adana köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
23:25 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:28:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayapınar Belediyesi kitap kafeyi hizmete açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]