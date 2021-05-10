Kayapınar Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Kayapınar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerinde denetimi sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerini denetliyor.

Rutin denetimlerini Ramazan Bayramı nedeniyle sıklaştıran ekipler, marketlerde daha çok şekerleme ile et ve et ürünleri reyonlarında denetimi yoğunlaştırıyor.

Ekipler, tatlılara yönelik de denetimlerini artırdı.

Denetimlerde, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletme sahiplerine uyarıda bulunuluyor.