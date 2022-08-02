Kayapınar Belediyesinden ailelere bebek maması desteği - Son Dakika
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Kayapınar Belediyesinden ailelere bebek maması desteği

02.08.2022 12:09
Kayapınar Belediyesinden ailelere bebek maması desteği

Kayapınar Belediyesi tarafından bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere mama desteğinde bulunuluyor.

Kayapınar Belediyesi tarafından bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere mama desteğinde bulunuluyor.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce hayata geçirilen uygulama ile 0-6 yaş grubu bebeklere ikişer kutuluk 800 gramlık mama yardımının ilk etabı tamamlandı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların zaruri ihtiyaçlarından olan bebek maması desteğini başlattıklarını belirtti.

İhtiyaç duyan, darda kalan vatandaşlara destek olmanın sosyal belediyecilik anlayışının hakim olduğu Kayapınar Belediyesi'nin temel görevi olduğunu ifade eden Karaman, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bir çalışma başlattık. Bebek mamalarının dağıtımına başladık. Belediyemize başvuran ailelere mama desteğimiz devam edecektir. Çocuklarımız sağlıkla, mutlulukla büyüsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karaman, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayapınar Belediyesinden ailelere bebek maması desteği - Son Dakika

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