Üye Girişi
Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi

03.02.2022 12:22
Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi

Kayapınar Belediyesince üç ayların başlamasıyla Kuran-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Kayapınar Belediyesince üç ayların başlamasıyla Kuran-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve vatandaşlar katıldı.

Programda, İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış, Hafız Mehmet Emin Mülayim ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Muhammet Mansur Sağır Kur'an-ı Kerim okudu.

Program sonunda katılımlarından dolayı Danış, Mülayim ve Sağır'a tablo hediye edildi.

YORUMLAR
500

Mustafa Çelik, Kuran-ı Kerim, Kayapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı
11:19 İkisine de pek benzemiyor! Adı Kıvanç soyadı Özçivit
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kayapınar Belediyesince üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement