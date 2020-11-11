Kayapınar Belediyesinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kayapınar Belediyesinden Kovid-19 denetimi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve maske denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve maske denetimi gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı gıda denetim ve zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında market, fırın, bakkal, semt pazarı, kafe, lokanta, düğün salonu ile alışveriş merkezlerinde hijyen ve maske denetimi yaptı. Ekipler, denetimlerde kurallara aykırı hareket eden işletmelere uyarılarda bulundu.

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