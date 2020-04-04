Kayapınar Belediyesinden yarışma - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesince öğrenciler ve öğretmenler arasında EBA'nın kullanılmasını artırmak amacıyla yarışma düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi üzerine başlatılan uzaktan eğitim sürüyor.

Kayapınar Belediyesi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin tanıtılmasında farkındalık oluşturmak ve EBA kullanımını artırmak amacıyla çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı öğrenme sitillerine (sözel, sayısal, görsel, sosyal, bireysel, işitsel) sahip öğrencileri ortak bir eğitim platformda buluşturan uzaktan eğitim programının ilçede daha verimli kullanılmasını ve öğrencilerin sisteme girişlerini teşvik etmek için öğrenciler ve öğretmenler arasında yarışma düzenlendi.

Bu doğrultuda sistemi verimli kullanan öğrenciler, öğretmenler ve okullar ödüllendirilecek.

Açıklamada Kayapınar Belediyesinin eğitime verdiği desteklerin süreceği belirtildi.