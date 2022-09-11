Kayapınar'da 6 bin çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika
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Kayapınar'da 6 bin çocuk yüzme öğrendi

11.09.2022 15:22
Kayapınar'da 6 bin çocuk yüzme öğrendi

Kayapınar Belediyesine bağlı havuzlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 bin çocuk yüzme öğrendi.

Kayapınar Belediyesine bağlı havuzlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 bin çocuk yüzme öğrendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'dan itibaren Fırat, Dicle, Anzele ve Küpeli havuzlarında 2'si kapalı 2'si açık olmak üzere 4 yüzme havuzunda yaz sezonu boyunca 7-17 arası 6 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi.

"Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın" projesi kapsamında eğitmenlerden yaz ayları boyunca profesyonel eğitim gören çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimleri konusuna önem verdiklerini söyledi.

Karaman, okulların kapanmasıyla birlikte belediyeye ait 2'si kapalı, 2'si açık olmak üzere 4 havuzda yüzme kurslarını başlattıklarını ifade ederek, 6 bin çocuğun bu kurslardan faydalanarak yüzme öğrendiğini belirtti.

Salgın döneminde yaşanan kaybı bu dönemde çalışmalara hız vererek telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Karaman, "Çocuklarımızın, ailelerimizin desteğiyle sportif faaliyetlere yönlendirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca belediyemize ait 2 kapalı yüzme havuzumuzda ise eğitimlerimiz devam edecek. Emeği geçen eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karaman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayapınar'da 6 bin çocuk yüzme öğrendi - Son Dakika

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