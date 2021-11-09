Kayapınar'da 4 bin 595 öğrenci yüzme öğrendi - Son Dakika

Kayapınar Belediyesince başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçedeki 2'si kapalı, 4 yüzme havuzunda 4 bin 595 çocuğa yüzme öğretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatı ile "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçedeki 6 havuzda yüzme eğitimi veriliyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan tüm çocukların havlu, terlik, yüzme gözlüğü, bone, mayo, şort ve çanta ihtiyaçlarını karşılayan belediye, tüm çocukların yüzme kursundan faydalanması için kış ayında da kapalı yüzme havuzlarında kursları sürdürüyor.

7-15 yaş arası tüm çocukların kurslardan faydalandığı proje kapsamında şimdiye kadar küpeli havuzunda 1280, Anzele havuzunda 1780, Dicle havuzunda 750 ve Fırat havuzunda ise 785 olmak üzere 4 bin 595 öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde görevli, 8'i kadın 16 yüzme hocası tarafından verilen eğitim kapalı yüzme havuzlarında devam ediyor.