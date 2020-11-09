Kayapınar'da köy okullarında okuyan öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince, köy okullarında okuyan öğrencileri eğitmek, eğlendirmek, onların motivasyonlarını arttırmak amacıyla "Hacivat Karagöz" gölge oyunu ve kukla gösterisi yapıldı.

Gösterilere yoğun ilgi gösteren öğrencilere, gösterisi sonrası el hijyen paketi, balon, kek ve meyve suyu verildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bu etkinlikte kırsaldaki çocukları güldürmeye, eğlendirmeye ve eğitmeye çalıştıklarını söyledi.

Koç, çocukların farklı çizgi film karakterlerini izlediklerini, Amerikan çizgi film karakterlerinin bildiklerini, ancak Türk edebiyatında ve tarihinde önemli karakterleri bilmediklerini belirtti.

"Özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımız gülsün istedik." diyen Koç, şunları kaydetti:

"Bu yüzden Hacivat-Karagöz'ü getirdik. Bir taraftan çocuklar gülüyor, bir taraftan milli edebiyatımızda, kültürümüzde önemli olan şahsiyetleri de tanıyorlar. Yaklaşık 32 kırsal okulumuzda, 5 bin öğrencimize bu gösteriyi yapıyoruz. Bunlarla çocukları, güldürmeye, eğlendirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz unutulmaya yüz tutmuş bu oyunları seyrederek kültürümüzü tekrar canlandıracaklar."