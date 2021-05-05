Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi - Son Dakika

Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi

05.05.2021 13:31
Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi, System.String[]

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ev ziyaretlerinde velilerin ve öğrencilerin memnuniyetini dile getirdiği öğretmeni ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ev ziyaretlerinde velilerin ve öğrencilerin memnuniyetini dile getirdiği öğretmeni ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Koç beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile Vehbi Koç İlkokulunda görev yapan öğretmen Yeter Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Eğitime katkısından dolayı öğretmen Korkmaz'a teşekkür eden Koç, başarı belgesi verdi.

Koç, eğitime katkı sunan tüm öğretmenlere her anlamda destek sunacaklarını ifade ederek, "Sık sık yaptığımız ev ziyaretlerinde velilerimiz ve öğrencilerimizden eğitim durumları ve öğretmenleri hakkında bilgi alıyoruz. Veliler ve öğrencilerin memnun olduğu, başarılı öğretmenimizi bizzat evinde ziyaret ederek, başarı belgesini takdim etmek istedim. Çocuklarımıza ve eğitime olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Kayapınar, Hisarcık, Ünal Koç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin yardımcısı, sunucu Ebru Baki'yi hedef almıştı! Habertürk'ten MHP'ye yanıt gecikmedi Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi

Son Dakika Haberleri
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:14 Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
11:12 Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı
11:10 Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını düşünen koca, eşine tahsis edilen makam aracını delil gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını düşünen koca, eşine tahsis edilen makam aracını delil gösterdi         
13:10
Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu         
12:57
Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!         
12:26
CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı         
12:03
Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi         
11:48
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 13:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayapınar'da öğrencilerin memnuniyetini belirttiği öğretmene başarı belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement