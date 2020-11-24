Kayapınar'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Öğretmenler Günü dolaysıyla Nasrettin Hoca ve Şirinler Anaokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yahya Akıncı ile ziyaretleri gerçekleştiren Koç, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gaziler Anadolu Lisesinde de okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Koç, Kayapınar Belediyesi olarak eğitime yönelik desteklerinin devam ettiğini, pandemi sürecine rağmen eğitimin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Belediye olarak tablet ve interneti olmayan öğrenciler için 18 noktada EBA destek merkezi kurduklarını kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Eğitim sadece okulda değil, her alanda verilmesi gerekiyor. Bu konuda siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Pandemiye rağmen özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine eğitimin sürdürülmesinde büyük fayda var. Öğretmenlerimizle bir araya gelip sohbet edip sorunlarını dinleyip onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Destek olabileceğimiz konularda elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki zamanda da okullarımıza yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, en içten sevgilerimi sunuyorum."