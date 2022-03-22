Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
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Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

22.03.2022 15:23
Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi. Zabıta ekipleri, ilçede yaptığı fırın denetimlerinde ekmeğin gramaj, fiyat tarifesi ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti. Mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında, belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tutuldu.

Ekipler, denetimlerini Ramazan Ayı boyunca ara vermeden devam edeceğini duyurdu. - DİYARBAKIR

Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim
Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim
Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

YORUMLAR
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Zabıta gelen ihbarla harekete geçti, sahte çay paketlerinin içinden talaş ve su bardağı çıktı! Zabıta gelen ihbarla harekete geçti, sahte çay paketlerinin içinden talaş ve su bardağı çıktı! Trabzon'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor Trabzon'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
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