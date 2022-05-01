Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı

01.05.2022 13:02
Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye nakdi, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye nakdi, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Tüm imkanlarını ilçedeki vatandaşlar için seferber eden Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliği ile Ramazan ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 4 bin 503 aileye nakdi, Kayapınar Belediyesi olarak 2 bin 83 aileye gıda kolisi ve 406 aileye gıda çeki, Hayır Çarşısı tarafından 300 kişiye gıda yardımı, ilçe müftülüğü tarafından 600 aileye gıda kolisi, 200 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa giysi olmak üzere toplam 8 bin 92 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, ramazan ayı karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışma ve yardımlaşmanın olduğu bir ay olduğunu belirterek toplumun birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak kendilerinin en önemli gayelerinden olduğunu vurguladı. Kaymakamlık ve Belediye olarak Kayapınarlı vatandaşların toplumsal hayata entegre olabilmesi için, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olduklarını ifade eden Karaman, kaymakamlık ve belediye olarak işbirliği ile yapılan sosyal projelerin artarak devam edeceğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı
Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı
Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı Köyceğiz'de bayram öncesi denetimler hızlandı Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi

Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement