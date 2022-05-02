Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı - Son Dakika
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Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı

02.05.2022 00:57
Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye nakdi, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye nakdi, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Tüm imkanlarını ilçedeki vatandaşlar için seferber eden Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliği ile Ramazan ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 4 bin 503 aileye nakdi, Kayapınar Belediyesi olarak 2 bin 83 aileye gıda kolisi ve 406 aileye gıda çeki, Hayır Çarşısı tarafından 300 kişiye gıda yardımı, ilçe müftülüğü tarafından 600 aileye gıda kolisi, 200 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa giysi olmak üzere toplam 8 bin 92 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, ramazan ayı karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışma ve yardımlaşmanın olduğu bir ay olduğunu belirterek toplumun birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak kendilerinin en önemli gayelerinden olduğunu vurguladı. Kaymakamlık ve Belediye olarak Kayapınarlı vatandaşların toplumsal hayata entegre olabilmesi için, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olduklarını ifade eden Karaman, kaymakamlık ve belediye olarak işbirliği ile yapılan sosyal projelerin artarak devam edeceğini söyledi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayapınar'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ulaşıldı - Son Dakika


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