Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Kayapınar Belediyesinin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri devam ediyor. Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha önce ilçedeki çeşitli okullarda 55 Z Kütüphane yaptırdıkları belirtti. Daha sonra Koç ve beraberindekiler öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.

Son Dakika

Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi

2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş