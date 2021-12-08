Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.
Kayapınar Belediyesinin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri devam ediyor.
Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha önce ilçedeki çeşitli okullarda 55 Z Kütüphane yaptırdıkları belirtti.
Daha sonra Koç ve beraberindekiler öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika