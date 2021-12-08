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Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı

08.12.2021 16:44
Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesinin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri devam ediyor.

Milli İrade Anadolu Lisesinde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha önce ilçedeki çeşitli okullarda 55 Z Kütüphane yaptırdıkları belirtti.

Daha sonra Koç ve beraberindekiler öğrencilerle kütüphanede kitap okudu.

Z Kütüphane, Ünal Koç, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar'da, Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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