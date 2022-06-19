Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan YKS heyecanı Diyarbakır'da da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler sınavın yapılacağı okullara geldi.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayapınar'da zabıta ekipleri YKS'ye girecek adayları sınav merkezlerine yetiştirdi - Son Dakika

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