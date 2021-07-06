Üye Girişi
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı - Son Dakika

1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı

06.07.2021 17:08

- 1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 'Diyarbakır Temmuz'da bir Başka Güzel' sloganı ile "1. Kayapınar Film Günleri" başladı.

- 1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 'Diyarbakır Temmuz'da bir Başka Güzel' sloganı ile "1. Kayapınar Film Günleri" başladı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM'nin sponsorluğunda, Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından yapılan ve 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan '1. Kayapınar Film Günleri' dün akşam Park 75'te yapılan Gala Gecesi ile birlikte start verildi.

Gala Gecesine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır eski Milletvekili Galip Ensarioğlu, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Film Günlerine davet edilen ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristlerin alana girmesinin ardından başlayan Gala Gecesinde, Kayapınar Belediyesi Korosu tarafından Kürtçe ve Türkçe eserler seslendirdi.

"Her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 10 bin yıllık geçmişe 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır'ın büyük bir kültürel zenginliğe sahip olarak tarihin her döneminde birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu ifade ederek, "Kayapınar Film Günleri kapsamında 5-11 Temmuz tarihleri arasında 10 filmi birlikte izleyip çok kıymetli yönetmenler ve oyuncularla bir araya gelme şansına sahip olacağız. İbni Sina derki, bilim ve sanat taktir edilmediği yerden göç eder; bu topraklarda bilim ve sanat hep olsun diye Kayapınar Belediyesi olarak her zaman bilimin ve sanatın yanında olacağız. Covid-19 salgını nedeniyle hayatı eksik yaşadığımız bir dönemden sonra ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize sizlerle birlikte böylesi güzel bir programla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belki bu kadim şehre bir film gelir gülümseriz diye Kayapınar film günlerini düzenledik. Bu güzel Temmuz gecesinde bizlerle birlikte olan, gecemizi onurlandıran kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere; kültür ve sanat dostu Aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize, kadim kentimiz Diyarbakır'ımıza teşrif eden çok kıymetli sanatçılarımıza, Kayapınar film günlerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un açılış konuşmasının ardından 1. Kayapınar Film Günleri Gala Gecesinde, bir genç sinemacı, 3 sinema emek, 2 yaşam boyu onur ödülü dağıtıldı.

Gala Gecesinde, Diyarbakırlı oyuncu Erkan Petekkaya'nın yanı sıra ünlü oyuncular Aslı Altaylar, Gülsen Tuncer, Nail Kırmızıgül, Mehmet Esen ve Nurhak Mine Söz genç sinemacı, sinema emek ve yaşam boyu onur ödülü verildi. Ödül dağıtımının ardından 2017 yılında En İyi Yabancı film kategorisinde Türkiye Oscar adayı olarak gösterilen Ayla filminin gösterimi yapıldı. Gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.

1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı
1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı

Diyarbakır, Ünal Koç, Bağlar, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 22:44 Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 22:22 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 21:51 Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu 21:07 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı         
22:33
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı         
21:56
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 23:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1. Kayapınar Film Günleri gala gecesi ile start aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement