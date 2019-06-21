Son Dakika Haberleri: Kayapınar Gençlik Merkezinde yaz kursları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kayapınar Gençlik Merkezinde yaz kursları başladı

1 saat önce

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başladı.

Kayapınar Gençlik Merkezinde yaz kursları başladı, System.String[]
Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi'nde yaz kursları başladı.
Kayapınar Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için ilçe genelinde yaz kurslarının başladığı bildirildi.
Gençlik merkezinin, sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenlediği ifade edilen açıklamada, merkezde yaz dönemi boyunca gençlerin yaz tatillerini keyifli ve verimli geçirmelerini sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53 Kaynak: AA
diyarbakır, kayapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayapınar Gençlik Merkezinde yaz kursları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]