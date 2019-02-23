Kayapınar'ı Halk ve Stk'larla Yöneteceğiz"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, seçimi kazanmaları durumunda ilçeyi halk ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, seçimi kazanmaları durumunda ilçeyi halk ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.



AK Parti Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çölgüzeli mahallesi camisini, Hür Dava Partisi İl Başkanlığını, İlim Yayma Cemiyeti, İHH Diyarbakır Şubesi, AYDER, İHVANDER, HAYDER ziyaretleri yapan Nasıranlı, halk gibi STK temsilcilerine önem verdiklerini söyledi. STK temsilcilerinin halkın temsilcisi olduğunu belirten Nasıranlı, STK'ları önemsediklerini dile getirdi. Nasıranlı, "STK'lar bizim için önemlidir. Biz de STK'nın içinden geldik. Şimdi de belediyeyi aldığımızda Kayapınar'a halk ve STK temsilcileri ile birlikte yöneteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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