Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

22.03.2022 16:33
Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesinde ilçedeki fırınlar denetlendi.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesinde ilçedeki fırınlar denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi.

Ekipler, fırınlarda ekmek gramajı ve fiyatı ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatını denetledi, mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında durum tespit tutanağı tuttu.

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Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim Trabzon'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor Trabzon'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi - Son Dakika


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