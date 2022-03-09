Kayapınar Kaymakamı Koç, kadın personelin "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı - Son Dakika
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Kayapınar Kaymakamı Koç, kadın personelin "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

09.03.2022 12:46
Kayapınar Kaymakamı Koç, kadın personelin "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyede çalışan kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyede çalışan kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Kadın personele hediye vererek, bu anlamlı günlerini tebrik eden Koç, kadınları sadece yılda bir gün değil, her gün önemsediklerini ifade etti.

Koç, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız sadece böyle özel günlerde değil, her gün bizim başımızın tacı. Kadınları önemsiyor ve değer veriyoruz. Kadın, toplumu oluşturan en önemli halka. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir, üretkendir. Kadınların hayatın her alanında kendilerini geliştirmesi, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Kayapınar Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ederek kadınları, sadece yılda bir gün değil her gün önemsiyor ve onların kendilerini daha iyi yetiştirip, geliştirebilmesi için çalışıyoruz."

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Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar Kaymakamı Koç, kadın personelin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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