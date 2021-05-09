Kayapınar Kaymakamı Koç, sağlık çalışanını evinde ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanını evinde ziyaret ederek, pandemi sürecinde gösterdiği özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi taktim etti.

Pandemi tedbirleri altında gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Koç, sağlık çalışanına başarı belgesi takdim ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bir yılı aşkın bir süredir dünyayla birlikte çok ciddi, çetin bir pandemi imtihanı verildiğini belirten Kaymakam Koç, "Bu süreçte ülkemizde on binlerce, dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetti. Salgın dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Tabi bu arada özellikle teşekkür etmek istediğimiz, şükranlarımızı arz etmek istediğimiz mesai arkadaşlarımız var. Onlar tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmış, tüm Türkiye'nin dualarla desteklediği sağlık çalışanlarımız. Bu arkadaşlarımızın bazısı günlerce, bazıları aylarca evlerine, sıcak yuvalarına gidemediler. Hepimizin sağlığı için, bizler iyileşelim diye uzun süre çocuklarını, eşlerini, anne ve babalarını, dostlarını ve yakınlarını göremeyen sağlık çalışanlarımız var. Yoğun mesaileri ile toplumsal dayanışmamıza apayrı bir samimiyet, apayrı bir örneklik katan tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımız arz ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR