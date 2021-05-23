Kayapınar Kaymakamı Koç, Taban Köyü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi tarafından malzeme desteği verilerek Taban Köyü'nde yapılan Kur'an kursu ve cami abdesthanesi ile Deniz mezrasındaki taziye evinde incelemelerde bulundu.

Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Koç, belediye olarak kırsal mahallelere yönelik hizmet atağının devam edeceğini söyledi.

Köydeki taziye evinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Koç, talep ve sorunları dinledi.

Koç, daha sonra Taban Köyü'nde tamamlanan Kur'an kursu ve cami abdesthanesini inceledi.

Vatandaşlar, belediye hizmetlerinden dolayı Koç'a teşekkür etti.