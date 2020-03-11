Kayapınar Kaymakamı Koç'tan kadın kursiyerlere başarı sertifikası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayapınar Kaymakamı Koç'tan kadın kursiyerlere başarı sertifikası - Son Dakika

Kayapınar Kaymakamı Koç'tan kadın kursiyerlere başarı sertifikası

7 saat önce

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerlere başarı sertifikası verdi.

Kayapınar Kaymakamı Koç'tan kadın kursiyerlere başarı sertifikası, System.String[]

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadın kursiyerlere başarı sertifikası verdi.


Kayapınar Belediyesine bağlı Fırat 2 Bilgi Evi ve Kayapınar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi 7. biriminde okuma yazma eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler başarı belgelerini Kaymakam Koç'un elinden aldı.

Kaymakam Koç, eğitime ve bilgiye önem verdiklerini ifade ederek, kadın kursiyerleri okuma ve yazmaya teşvik etmek için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.

Kayapınar, Ünal Koç, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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