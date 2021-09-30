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Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi - Son Dakika

Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi

30.09.2021 14:05
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 759. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 759. gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destekte Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve STK'lardan geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 759. gününde de sürüyor. Ailelerin direnişine 10'larca Kayapınar'lılardan geldi. Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un öncülüğünde STK'lar ile birlikte ailelere destek ziyareti gerçekleşti. Ailelerle sohbet ederek dertlerini dinleyen heyet PKK'yı kınayan sloganlarla ayrıldı. Çadır ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ailelerin ahı karşısında hiçbir terör örgütünün duramayacağını ve hain terör örgütü yıkılmaya mahkum kalacağını kaydetti. Başkan Koç, "Kayapınar Belediyesi ve ilçemizdeki STK'lar ve duyarlı vatandaşlarla birlikte Diyarbakır annelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu güzel, yürekli eylemlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yanındayız. Onlara destek için buradayız. Diyarbakır anneleri çocukları ötürüldüğünden bu yana uyumamışlar. Her kapı açıldığında acaba çocuğum geldi mi diye hasretle beklemişler. Fakat bir gün yürekli bir anne çıktı, bu terör örgütüne meydan okudu ve çocuğunu aldı. O günden bu yana 759 gün geçti ve bugün ailelerimiz burada en büyük insan hakları eylemini gerçekleştiriyorlar. İnsan haklarından yana olanlar, buyursunlar gelsinler bu annelerin yanında dursunlar. Çocuğunu istemek en büyük insan hakkıdır. İşte bugün onlar bunu gerçekleştiriyorlar. Bir tarih yazıyorlar. Bölge adına bunu yapıyorlar. Bölgenin çocukları adına bunu yapıyorlar. İstiyorlar ki Dicle'nin kuzuları çakalları yem olmasın istiyorlar ve ses veriyorlar. Diyarbakır'ın sesini veriyorlar. Bölgenin sesini veriyorlar. Bu annelerin gözyaşı, ahı karşısında hiç bir terör örgütü dayanamaz. Onlar yok olmaya mahkumdurlar. İnşallah onlar çocuklarına kavuşacaklardır. Devletimizin kararlı mücadelesi, onların bu yürekli duruşları terör örgütünü bitirecektir. Hain terör örgütü yok olmaya mahkumdur bu yürekli duruşları karşısında onlara teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi
Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Ünal Koç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailelerin direnişine bir destek de Kayapınar'dan geldi - Son Dakika
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