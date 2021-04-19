Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, hafta sonu ev ziyaretinin ardından belediye olarak yapımını sürdürdükleri projelerle ilgili inceleme yaptı.

Beraberinde getirdiği hediyeleri Huzurevleri ve Fırat Mahallesinde ziyaret ettiği iki evdeki çocuklara veren Koç, devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Ev ziyaretlerinin ardından belediye tarafından yapımı devam eden Hanımelleri Çarşısı, Barış Mahallesindeki 500 evler spor kompleksi ile 4 tenis kortu, 4-6 yaş Kur'an kursu ve 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi inşaat alanları ile "Şehir Ormanı"nı gezdi.

Hazırlanan projelerle ilgili çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini ifade eden Koç,"Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken biz de Kayapınar Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." diye konuştu.