Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

06.08.2022 15:59
Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçede esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçede esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Peyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çoban ile de görüşen Karaman, mahalledeki çalışmalar ve sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Karaman, bu ziyaretler sayesinde talepleri yerinde dinlediklerini belirterek, toplumun her kesimiyle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşların düşüncelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Karaman, her zaman onlarla iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Arif Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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