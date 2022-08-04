Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnafı ziyaret etti

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Diclekent ve Mezopotamya Mahallesi'nde esnaf ile görüşen Karaman, sorun ve talepleri dinledi.

Bir rehabilitasyon merkezini de ziyaret eden Karaman, burada tedavi gören özel çocuk ve gençlerle yakından ilgilendi.

Belediye hizmetlerini gerçekleştirirken vatandaş ve esnafın önerilerini dikkate aldıklarını belirten Karaman, bu ziyaretleri sürdüreceklerini ifade etti.