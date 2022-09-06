Kayapınar Belediyesi "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" düzenleyecek

Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 15-18 Eylül tarihleri arasında "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aralarında dünyada ve Türkiye'de tanınan 22 fotoğraf sanatçısı 3 gün boyunca Diyarbakır ve Kayapınar ilçesinin tarih, kültür ve doğa güzelliklerini çekecek.

Söz konusu süreçte etkinlik kapsamında düzenlenecek söyleşilerde fotoğraf sanatçıları, fotoğraf sanatının inceliklerini bu sanata merak duyanlarla paylaşacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, kaymakamlık ve belediyenin işbirliği ile ilçenin ve ilin tanıtılmasına katkı sunmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Karaman, "Organizasyon ile şehrimizin o günler içindeki tarihi de kayıt altına alınmış olacaktır. Sanatçılarımız tarafından üretilen fotoğrafların Kayapınar fotoğraf arşivine aktarılması ile de hem fotoğraf arşivimiz zenginleşecek hem de tarih adına belge niteliğinde bir fotoğraf arşivi oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, Muhammed Muheısen, Mehmet Aslan, Murat Bakmaz, Hüseyin Remzi Konak, İskan Altın, İlker Karaman, Ali İhsan Öztürk, Mehmet Sümer, Mehran Chegraghci Bazar, Osman Maaşoğlu, Hasan Açan, Murat İbranoğlu, Ayşe Çalışkan, Sema Mermertaş, Serpil Eroğlu, Seyit Konyalı, Şeref Akçay, Dilan Bozyel, Mehmet Özcan, Murat Meral, Adem Meleke ve Alp Alper yer alacak.