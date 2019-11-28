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Kayapınar, Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Kocaeli'nde yapılan "Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na" Sivas'ı temsilen katılan Abdullah Kayapınar, kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayapınar, Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Kocaeli'nde yapılan "Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na" Sivas'ı temsilen katılan Abdullah Kayapınar, kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında Kocaeli'nde "Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirildi.


2 gün süren heyecan dolu şampiyonaya, 13 ilden 54 sporcu, antrenör ve görevli katıldı.


Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Abdullah Kayapınar, derece yapmayı başardı. Başarılı sporcu Karapınar, 49 kiloda 140 kilo ağırlık kaldırarak zirvedeki yerini alıp Türkiye Şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise Sivas'a dereceyle dönen Kayapınar'ı tebrik ederek; "Abdullah Kayapınar gururumuz oldu. Sporcu ve antrenörümüzü tebrik ederiz" dedi. - SİVAS

Kayapınar, Kocaeli, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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